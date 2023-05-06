Минобороны РФ заявило об уничтожении оружейного склада морской пехоты ВСУ в ДНР

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по складу с боеприпасами морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Великая Новоселка уничтожен склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, на купянском направлении авиация и артиллерия РФ нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, уничтожив до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сказал Конашенков.

Он заявил, что на южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Гуляйполя Запорожской области и Угледара (ДНР) - уничтожено до 90 украинских военных, две бронемашины и гаубица Д-30.

Как сказал представитель Минобороны РФ, "на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".