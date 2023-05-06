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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Мэрия Оренбурга сообщила о детях среди пострадавших в аварии аттракциона

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В результате ЧП с аттракционом в Оренбурге пострадали 15 человек, сообщает в субботу мэрия города.

"Сегодня в парке 50-летия СССР произошло ЧП. Из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок. Пострадали несколько взрослых и детей. В настоящий момент известно о 7 взрослых и 8 детях, доставленных в больницы города в состоянии разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Мэрия заявила со ссылкой на очевидцев, что "некоторые оренбуржцы, не дождавшись скорой помощи, повезли пострадавших в больницы самостоятельно". "Поэтому число пострадавших будет уточняться", - добавили в администрации.

По данным мэрии, первые две реанимационные машины прибыли на место происшествия уже через 6 минут, всего в парке работали десять экипажей скорой помощи. В настоящий момент на месте работают правоохранительные и следственные органы, службы МЧС.

Глава администрации Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что пока неизвестно, что стало причиной ЧП.

"Но уже сейчас понятно, что к компании-концессионеру, которая гарантировала безопасность аттракционов и соблюдение всех необходимых процедур перед их запуском, есть серьезные вопросы. Их действиям, действиям технической службы и всем причастным будет дана оценка специалистов. Не исключено, что концессионный договор будет расторгнут", - приводятся в сообщении его слова.

О нештатной ситуации с каруселью в парке Оренбурга и пострадавших ранее сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

Оренбург
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