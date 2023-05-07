Минобороны РФ заявило о взятии под контроль еще двух кварталов в Артемовске

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды в ходе наступления взяли под контроль еще два квартала в северо-западной и западной частях Артемовска (Бахмута), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовск", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов, сковывая ВСУ на флангах.

Как заявил Конашенков, "ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Ступочки Донецкой народной республики".

Он сообщил, что за прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.

"В районах населенных пунктов Новгородское и Артемово Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США", - сказал представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20.