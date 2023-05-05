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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Уничтожен мост, по которому ВСУ планировали переброску резервов в Артемовск

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в районе Часова Яра (ДНР) мост, по которому армия Украины планировала осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск (Бахмут), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

"В районах населенных пунктов Краматорск и Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", - сообщил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
ДНР ВСУ Игорь Конашенков Минобороны
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