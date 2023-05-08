Один человек погиб при тушении природного пожара в Тюменской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Участники тушения природного пожара пострадали в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

"49-летний местный житель погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Еще два человека получили травмы, один их них госпитализирован. Пожар в районе села Красный Яр локализован", - говорится в сообщении центра.

В центре уточнили, что за минувшие сутки в регионе ликвидировали пять лесных пожаров, при этом возникли восемь новых. Всего в области продолжают действовать 12 лесных возгораний на площади 1179 га.

"Кроме того, за сутки возникло 70 новых ландшафтных пожаров на площади свыше 5 300 га", - добавили в центре.

Там пояснили, что в борьбе с огнем в регионе участвуют свыше 1200 человек, а также 340 единиц техники. Задействованы пять вертолетов и один самолет Ил-76, также применяются пожарные поезда.