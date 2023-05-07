Более 20 природных пожаров ликвидируют в Тюменской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Почти тысяча человек ликвидируют природные пожары в Тюменской области, сообщает пресс-служба МЧС России. Отмечается, что за сегодняшний день ликвидированы 9 ландшафтных и 3 лесных пожара. Продолжается работа по ликвидации 12 ландшафтных и 11 лесных пожаров.

В населенных пунктах Тюменского района продолжается эвакуация жителей. Развернуто 8 пунктов временного размещения.

Тюменский губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории всей области с 7 мая. Жителям запрещено заезжать в леса, пользоваться открытым огнем.