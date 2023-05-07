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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Режим ЧС введен на территории всей Тюменской области из-за пожаров

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Тюменский губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории всей области с 7 мая, сообщает в воскресенье информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор в своем видеообращении к жителям региона отметил, что на территории области в последние дни складывается очень напряженная обстановка, связанная с пожарами.

"Каждый день мы фиксируем новые очаги ландшафтных, лесных пожаров. Все это усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным ветром. (...) С учетом складывающей обстановки мною принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей Тюменской области", - сказал он.

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По его словам, все силы и средства задействованы на тушении пожаров.

"К сожалению, огонь перебрасывается и на жилые строения, на наши населенные пункты. И мы видим, что в большинстве случаев причинами возгораний по-прежнему являются поджоги, человеческий фактор, где-то неосторожное обращение с огнем, разведение костров...", - сказал Моор, обращаясь с просьбой к жителям региона соблюдать противопожарные меры.

Информационный центр сообщает, что в настоящее время идет ликвидация пожара в Нижней Тавде, где загорелась баня, пламя затем перекинулось на десять строений, в том числе на 4-квартирный дом.

Пожарные МЧС, работники противопожарной службы Тюменской области, Авиалесоохраны и Ямалспаса тушат также шесть строений в деревне Речкина Тюменского района.

Тюменская область Александр Моор
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