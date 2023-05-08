В Кремле осудили заявление главы военной разведки Украины

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве решительно осуждают заявление главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян и ждут такой же реакции от европейских столиц и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, действительно, чудовищное заявление. Это заявление и сказанное господином Будановым является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности. И это заявление дает еще одну очень важную характеристику киевскому режиму. Мы решительным образом осуждаем такие заявления", - сказал Песков журналистам в понедельник.

В РФ есть спецслужбы, которые сделают все необходимое "на фоне таких заявлений", в этом никто не должен сомневаться, подчеркнул он.

"Мы будем очень внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц, а также, особенно Вашингтона. Ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно. Поэтому сегодня будем ждать этих осуждений", - сказал Песков.

Это заявление, продолжил он, "лишний раз подтверждает правильность решения президента Путина начать СВО".