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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Кремль счел недостаточной реакцию Запада на недавние заявления главы украинской разведки

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Кремле считают недостаточной реакцию США на обещание главы украинской военной разведки Кирилла Буданова "убивать русских" по всему миру и отмечают полное отсутствие реакции на это стран Европы.

На брифинге пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову напомнили, что он 8 мая обещал внимательно отслеживать реакцию западных стран на слова Буданова, и поинтересовались, появилась ли эта реакция.

"Мы слышали ответ представителя Госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слова "осуждение" не прозвучало, но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют, - ответил Песков. - Конечно, это - не та формулировка, которая с нашей точки зрения соответствовала бы чудовищности сказанного украинским представителем, но мы отфиксировали это".

Из европейских столиц на этот счет вовсе не последовало реакции, добавил представитель Кремля.

В начале мая Буданов в интервью заявил, что украинцы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Госдепартамент Кремль США Европа Кирилл Буданов Украина
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