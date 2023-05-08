Арестован третий фигурант дела об обрушении карусели в парке Оренбурга

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу руководителя ООО "Винтаж", обслуживающего аттракционы в "Оренпарке", где в минувшую субботу рухнула карусель с катающимися на ней людьми.

"Третьему обвиняемому по делу о падении аттракциона - руководителю ООО "Винтаж" Сергею Тарану - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2023 года", - сообщает в телеграм-канале пресс-служба Дзержинского районного суда Оренбурга в понедельник.

Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения директору ООО "Аттракцион-Сервис" Александру Плинину, бывшему директору "Аттракцион-Сервис" Тимуру Шогенову.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, в отношении должностных лиц администрации Оренбурга возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность). Отмечалось, что рухнувшая карусель не была зарегистрирована в органах технадзора.

По данным Арбитражного суда Оренбургской области, "Аттракцион - сервис" является концессионером "Оренпарка". Соответствующее соглашение было подписано с городской администрацией в 2015 году. Срок действия договора - 25 лет.

6 мая в "Оренпарке" рухнула карусель "Цепочка". По данным пресс-службы мэрии, кабинки упали из-за поломки в механизме карусели. В результате инцидента пострадали 19 человек, 11 госпитализированы, из них пятеро - дети.

Сообщалось, что к утру понедельника в стационаре оставались восемь человек, тяжелых пациентов нет.