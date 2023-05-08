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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

По делу об обрушении карусели арестован экс-директор ООО "Аттракцион-сервис"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу бывшего директора ООО "Аттракцион-сервис", обслуживающего аттракционы в "Оренпарке", где в минувшую субботу рухнула карусель с катающимися на ней людьми.

"По версии следствия, мужчина фактически осуществлял организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке, где произошло обрушение "Цепочной карусели", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы Дзержинского районного суда Оренбурга в понедельник.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июля 2023 года.

Ранее суд заключил под стражу действующего директора "Аттракцион - сервис" Александра Плинина.

По данным Арбитражного суда Оренбургской области, "Аттракцион - сервис" является концессионером "Оренпарка". Соответствующее соглашение было подписано с городской администрацией в 2015 году. Срок действия договора - 25 лет.

Между тем в деле также фигурирует ООО "Винтаж", которое также отвечало за обслуживание аттракционов. Его руководитель задержан.

Кроме того, уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении должностных лиц администрации Оренбурга. Отмечалось, что рухнувшая карусель не была зарегистрирована в органах технадзора.

6 мая в "Оренпарке" рухнула карусель "Цепочка". По данным пресс-службы мэрии, кабинки упали из-за поломки в механизме карусели. В результате инцидента пострадали 19 человек, 11 госпитализированы, в их числе - пятеро детей.

Оренбург
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