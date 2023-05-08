Арестован глава предприятия, обслуживавшего карусель в Оренбурге до ее обрушения

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу руководителя ООО "Аттракцион-Сервис", обслуживающего аттракционы в оренбургском парке, где упала карусель, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Дзержинского районного суда Оренбурга в понедельник.

"Постановлением суда руководителю ООО "Аттракцион-Сервис" Александру Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2023 года", - уточняется в сообщении.

Плинину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Кроме того, сегодня суд должен избрать меру пресечения еще двоим фигурантам, в том числе, из руководства ООО "Винтаж", также обслуживающих аттракционы в оренбургском парке.

6 мая в "Орен-парке" рухнула карусель "Цепочка". По данным пресс-службы мэрии, кабинки упали из-за поломки в механизме карусели. В результате инцидента пострадали 19 человек, 11 из них госпитализированы, в том числе пятеро детей и шестеро взрослых.

По данным министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой, к утру понедельника восемь человек находятся в стационаре, тяжелых пациентов нет.

Савинова отметила, что накануне были выписаны двое пациентов. Также оренбургским докторам удалось стабилизировать состояние 26-летней пациентки, она продолжит лечение в Москве. Находившаяся в реанимации 10-летняя девочка, переведена в травматологическое отделение.

Сообщалось, что рухнувшая карусель не была зарегистрирована в органах технадзора.

После ЧП в парке были задержаны руководители предприятий "Аттракцион-сервис" и "Винтаж", обслуживающих аттракционы в "Оренпарке". Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст. 238 УК РФ).

Кроме того, в отношении должностных лиц администрации города Оренбурга возбуждено дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).