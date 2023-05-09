В Сибири проходит День победы с ограничениями на парадах

В Новосибирске запланирован пролет самолетов, а в Томске отказались от салюта

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Сибирь готовится к проведению массовых мероприятий в День Победы, в некоторых регионах в праздничном параде задействуют военную технику прошлых лет и авиацию.

В этом году регионы Сибирского федерального округа проведут акцию "Бессмертный полк" в других форматах - без традиционного шествия. Кроме того, к настоящему моменту известно, что в Томской, Новосибирской, Омской областях, а также Красноярском крае и Новокузнецке запретили запуск беспилотников в День Победы.

Как сообщает пресс-служба администрации Новосибирска, 9 мая там состоится военный парад подразделений Новосибирского гарнизона и различных силовых ведомств с участием военной техники, а также запланирован пролет самолетов Су-34 и ТВС-2МС (глубоко модернизированный Ан-2 с турбовинтовым двигателем, разработан СибНИА им. Чаплыгина - ИФ).

"По окончании военного парада состоится торжественное открытие акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате. Далее состоится церемония возложения цветов к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Монумент Славы". Завершится празднование Дня Победы праздничным фейерверком на площади Ленина и салютом на Михайловской набережной", - говорится в сообщении.

В Кузбассе, по информации пресс-службы областной администрации, во всех 33 муниципалитетах в День Победы возложат цветы к мемориалам, организуют концерты и торжественные мероприятия, поздравления ветеранов. Однако парады Победы пройдут лишь в Кемерове и Новокузнецке из соображений безопасности. В этих же городах прогремят праздничные салюты.

По данным кемеровской горадминистрации, 9 мая во главе торжественного марша по площади Советов проедет военная техника и ретро-автомобили. Возглавит парад танк Т-34, на котором будет развеваться копия Знамени Победы. Всего в параде запланировано 18 пеших расчетов.

В Новокузнецке, по информации управления культуры города, 9 мая также пройдет торжественный марш с участием военной техники, возглавляемый танком Т-34, будут организованы бесплатные экскурсии и концерты.

В Красноярске 9 мая на площади Победы состоится митинг и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, после чего на площади Революции пройдет парад воинских частей, сводных отрядов подразделений силовых структур и вузов, сообщает пресс-служба правительства региона.

При этом прохождения военной техники по площади в этот раз не будет, но посмотреть на боевые машины в течение всего дня можно будет на Красной площади и возле музейного центра "Площадь Мира". Завершится празднование салютом.

Иркутская область в предстоящий День Победы отказалась от шествий по улицам населенных пунктов, включая шествие до мемориала "Вечный огонь Славы" в Иркутске, в том числе "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба правительства региона.

Все остальные запланированные праздничные мероприятия, среди которых торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского территориального гарнизона по площади Сперанского в Иркутске, пройдут в штатном порядке.

День Победы в Томске начнется по традиции с возложения цветов к Мемориалу боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду. Затем состоится митинг-парад на центральном проспекте города.

"Сначала пройдет парад военной и ретро-техники времен Великой Отечественной войны. После прохождения организованных колонн техники пойдет томский военный гарнизон, в этом году ожидается чуть больше человек на параде", - сообщил журналистам заммэра Томска Константин Чубенко.

Практически все мероприятия праздничной программы на День Победы в Томске будут проходить в центральном квартале города, там на время празднования будет перекрыто автомобильное движение.

Томская область отказалась от салюта в День Победы "по рекомендации органов безопасности".

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в телеграм-канале сообщил, что парад Победы в Омске состоится, но акция "Бессмертный полк" будет проходить без основного шествия.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства, в строевом смотре, который состоится 9 мая на Соборной площади в Омске, кроме дислоцирующихся в регионе воинских подразделений примут участие пожарные и спасатели регионального управления МЧС, казаки, сотрудники регионального УФСИН, личный состав Омской академии МВД.

В параде будет задействована историческая и современная военная техника. В том числе, легендарный танк Т-34, советские мотоциклы "Днепр", военные легковые автомобили ГАЗ-67, среднетоннажный грузовой автомобиль ЗИС-5, легкий бронетранспортер БТР-40, армейские автомобили времен Второй мировой войны ВИЛИС.

В рамках акции "Бессмертный полк" 9 мая в акватории Иртыша пройдет Водное шествие - колонна из 15 яхт, на которых будут омичи с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Также в этот день состоится акция "Бессмертный Мотополк" - по омским улицам проедет колонна из 50-100 мотоциклов, при этом кроме фотографий ветеранов каждый мотоцикл провезет копию Знамени Победы или Бессмертного полка.

Шествие войск местного гарнизона пройдет 9 мая в Барнауле, сообщает мэрия города. В нем примет участие 21 парадный расчет, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр, а также пройдет колонна ретро-автомобилей военного времени.

Часть Социалистического проспекта на время праздника станет пешеходной зоной, на ней будут работать молодежные творческие площадки. А на площади Сахарова в центре города в течение всего дня будут проходить праздничные концерты, которые вечером завершатся фейерверком.

Салют в Барнауле запустят с семи площадок. Кроме того, город вновь примет участие во Всероссийской акции "Лучи Победы" - ночное небо подсветят прожекторами в знак памяти о тех, кто отдал свои жизни за Победу.

В Кызыле (Тува), по сообщению правительства республики, военный парад пройдет на площади Арата. В республике также не будет традиционного шествия "Бессмертного полка", акция пройдет в онлайн-формате.

В Абакане (Хакасия) в День Победы на Первомайской площади будет организован пропускной режим "в целях обеспечения общественного порядка и безопасности", шествие "Бессмертного полка" не состоится, сообщает пресс-служба правительства республики. Для ветеранов организуют просмотр парада, а также праздничный концерт на площади.