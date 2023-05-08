Власти Белгорода отменили праздничные мероприятия 9 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об отмене праздничных мероприятий в областном центре в День Победы.

"Друзья, принял решение о переносе праздничных мероприятий завтра, 9 мая, в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит. Обязательно проведем все, что запланировали ко Дню Победы, когда позволит обстановка. А завтра ограничимся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны, поздравим наших дорогих ветеранов", - написал Денисов в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об обстрелах с украинской стороны нескольких населенных пунктов в разных районах региона. Пострадали несколько человек. Кроме того, над одним из муниципалитетов сработала система ПВО.

Также сообщалось, что власти Белгорода и Старого Оскола "в целях безопасности" отменили праздничные салюты 9 мая.