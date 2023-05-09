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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Военный парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде и Калининграде

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде состоялся военный парад в честь 78-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщил Западный военный округ (ЗВО) во вторник.

"По центру города в парадных шеренгах прошли свыше 1,2 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа, учащиеся академии МВД, МЧС, воспитанники кадетского корпуса, Юнармия и другие", - говорится в сообщении.

В составе механизированной колонны было задействовано 32 единицы боевой техники, добавили в округе.

Как информирует штаб ЗВО, парад Победы открыл танк Т-34, за ним прошли современные образцы военной техники - танк Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", радиационно-химические машины РХМ-6, бронетранспортер БТР-82АМ, а также несколько единиц исторической техники.

По его данным, торжественное шествие принял командир разведывательной бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

В Калининграде в параде приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и сотрудников силовых ведомств региона, сообщает пресс-служба ЗВО.

По площади Победы прошли расчеты офицеров штаба Балтфлота, мичманов и прапорщиков, женщин-военнослужащих, моряков-балтийцев, военнослужащих воинских частей и соединений армейского корпуса, морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота, морских пехотинцев.

По данным пресс-службы, в параде приняли участие представители ГУ МЧС России по Калининградской области и регионального УФСИН, а также Росгвардии России, МВД РФ и Федеральной пограничной службы ФСБ России, учащиеся кадетской школы-интерната "Андрея Первозванного Кадетский морской корпус", представители всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", нахимовцы и представители общеобразовательных учреждений Калининграда.

Вузы на военном параде представляли курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Калининградского пограничного института ФСБ России и Калининградского филиала Санкт-Петербургского юридического университета МВД РФ.

В состав механизированной колонны было включено более 70 единиц военной техники, в том числе танки Т-72БЗ, крупнокалиберные пушки "Гиацинт", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", зенитно-ракетные комплексы "С-400", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь - С1", тактические ракетные комплексы "Искандер", противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", реактивные системы залпового огня "Град", и другая авто и броне техника, а также техника военных лет. Во главе механизированной колонны прошел легендарный танк Т-34, отметила пресс-служба ЗВО.

Нижний Новгород Калининград ЗВО Парад Победы
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