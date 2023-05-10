В АКИТ назвали неприемлемым введение сбора с маркетплейсов на поддержание почтовой сети

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает против взимания инфраструктурного платежа с маркетплейсов и других участников рынка электронной коммерции, считая, что это окажет негативное влияние на рынок e-commerce, сообщил "Интерфаксу" президент АКИТ Артем Соколов.

Ранее "Почта России" предложила Минцифры механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений через взимание инфраструктурного платежа в размере 0,5% от квартального оборота с участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых составляет от 1 млрд рублей. При этом за "Почтой России" предлагается закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщил источник агентства.

В АКИТ считают нецелесообразным введение такого инфраструктурного сбора.

"Подобный подход неприемлем в принципе ни в одной из отраслей. Не должны одни коммерческие предприятия скидываться на поддержание других коммерческих предприятий. Компании электронной коммерции постоянно инвестируют средства в развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, развитие своих сервисов, логистики, в своих клиентов - это является прямой инвестицией в российскую экономику", - сказал президент АКИТ.

Он уверен, что данная мера окажет критическое влияние на рынок электронной коммерции, который до сих пор находится в стадии инвестиций. "Данный сбор сделает возврат инвестиций ещё более отдаленным, что совершенно негативно скажется на информационной безопасности и проектах цифровизации страны. Более того, не приведет к снижению цен, не улучшит доставку, не увеличит ассортимент", - сказал Соколов.

В случае введения инфраструктурного сбора последствия могут быть "катастрофическими" - вплоть до закрытия некоторых онлайн-проектов, считает глава ассоциации.

При этом, по его мнению, предложенная мера не поможет повысить эффективность бизнеса "Почты России" и не направлена на улучшение ситуации с доставкой товаров в отдаленные поселения. "От того, что онлайн-рынок будет субсидировать убыточные отделения "Почты", люди в этих регионах не будут заказывать больше товаров", - отметил Соколов.

По его мнению, расчет размера сбора от выручки компаний является некорректным. "У вас может быть многомиллиардная выручка и убыток. И этот убыток будет увеличиваться за счёт взноса", - пояснил Соколов.

"Объем платежей в любом случае будет постоянно недостаточен для покрытия дефицита бюджета "Почты". Та регуляторная поддержка, которая уже оказывается и планирует оказываться за счет других участников рынка, не привела к позитивным результатам для "Почты", хотя явным образом ограничила работу других компаний", - добавил глава АКИТ.