Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

АКИТ сообщила о росте российского рынка онлайн-торговли в I полугодии на 20%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В России в I полугодии 2013 года объем продаж интернет-торговли вырос в годовом измерении на 20% и составил 2,7 трлн рублей, сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

97% суммы пришлось на покупки в российский компаниях сектора e-commerce, доля трансграничных покупок составила 2,8%.

Доля e-commerce в общем объеме розничных продаж сложилась на уровне 12,7%.

В пятерку наиболее популярных товаров входят цифровая и бытовая техника (объем затрат на ее покупку в интернете составили 522,5 млрд рублей, доля сегмента в общем объеме продаж - 19,1%); мебель и товары для дома (459 млрд рублей, 16,8%); одежда и обувь (427 млрд рублей, 15,6%); продукты питания (349 млрд рублей, 12,7%); товары для красоты и здоровья (225,5 млрд рублей, 8,2%).

Наиболее активными регионами с точки зрения онлайн-торговли остаются Москва, Московская область и Петербург.

АКИТ Петербург Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Региональные сети будут ограничивать наценки на соцтовары по примеру крупных ритейлеров

Региональные сети будут ограничивать наценки на соцтовары по примеру крупных ритейлеров

Рубль упал по итогам торгов вторника на фоне последних данных о дефиците бюджета РФ

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель

Американским компаниям предстоит погасить $1,8 трлн долга в ближайшие два года

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

Дефицит бюджета РФ в январе-июле составил 1,8% ВВП, или 2,8 трлн рублей

Дефицит бюджета РФ в январе-июле составил 1,8% ВВП, или 2,8 трлн рублей

ЦБ назвал причиной ослабления рубля снижение торгового баланса

"Ростелеком" приобретает мультибанковскую платформу "Фазум"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });