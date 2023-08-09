АКИТ сообщила о росте российского рынка онлайн-торговли в I полугодии на 20%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В России в I полугодии 2013 года объем продаж интернет-торговли вырос в годовом измерении на 20% и составил 2,7 трлн рублей, сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

97% суммы пришлось на покупки в российский компаниях сектора e-commerce, доля трансграничных покупок составила 2,8%.

Доля e-commerce в общем объеме розничных продаж сложилась на уровне 12,7%.

В пятерку наиболее популярных товаров входят цифровая и бытовая техника (объем затрат на ее покупку в интернете составили 522,5 млрд рублей, доля сегмента в общем объеме продаж - 19,1%); мебель и товары для дома (459 млрд рублей, 16,8%); одежда и обувь (427 млрд рублей, 15,6%); продукты питания (349 млрд рублей, 12,7%); товары для красоты и здоровья (225,5 млрд рублей, 8,2%).

Наиболее активными регионами с точки зрения онлайн-торговли остаются Москва, Московская область и Петербург.