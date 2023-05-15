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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

В ООН заявили о продолжении консультаций по зерновой сделке на техническом уровне

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что до окончания действия черноморской зерновой сделки 18 мая консультации по ее продлению пройдут на техническом уровне.

Он снова подчеркнул жизненную необходимость черноморской зерновой инициативы.

По данным ООН, с начала функционирования продовольственной сделки цены на зерно снизились на 20%.

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры по продлению зерновой сделки между представителями России, Украины, Турции и ООН.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа - о создании морского коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Срок ее действия истекал 18 марта, тогда ее продлили еще на 60 дней.

Стефан Дюжаррик ООН Украина Турция Черное море
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