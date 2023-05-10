Суд приостановил возврат переплаченной пошлины за Cinzano из-за "недружественности" Campari

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российская таможня в споре о размере пошлины за ввоз вермутов Cinzano сумела добиться приостановки исполнения решений суда о возврате переплаты импортеру ООО "Кампари Рус", использовав аргумент о "недружественной" юрисдикции его материнской структуры.

В августе прошлого года "Кампари Рус" подала в Арбитражный суд Москвы иск к Центральной акцизной таможне, оспаривая ее решения об определении таможенной стоимости ввозимого алкоголя. В декабре суд удовлетворил иск, согласившись с "Кампари Рус" в том, что таможня некорректно применила методику оценки цены товара, и в результате компания переплатила около 82 млн рублей пошлины. В апелляции это решение устояло.

Таможня в апреле обжаловала этот вердикт в кассационной инстанции, а в мае направила в Арбитражный суд Московского округа ходатайство о приостановке исполнения решений о возврате "Кампари Рус" излишне уплаченных таможенных платежей. В определении суда, вынесенном 4 мая и опубликованном в картотеке дел, приводится аргумент таможни: заявитель ссылается на "невозможность или затруднительность поворота исполнения судебных актов", поскольку возврат излишне уплаченных таможенных платежей "должен быть произведен в отношении компании, которая полностью контролируется юридическим лицом, являющимся резидентом недружественного государства (Нидерланды)".

Рассмотрев ходатайство, суд счел, что оно подлежит удовлетворению, и приостановил исполнение оспариваемых актов. Основанием для такого решения стало то, что "заявителем обоснована невозможность или затруднительность поворота исполнения судебных актов, исходя из представленных им доводов".

Исполнение приостановлено до принятия постановления по кассационной жалобе.

"Кампари Рус" поставляет в РФ алкогольную продукцию, среди которой вермуты Cinzano.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2022 году выросла до 7,5 млрд руб. против 6,2 млрд руб. в 2021 году, чистая прибыль – до 507,6 млн руб. с 209,3 млн руб.