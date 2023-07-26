Производитель Campari увеличил полугодовую выручку на 16%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Davide Campari-Milano S.p.A, крупный итальянский производитель алкогольных напитков, увеличил чистую прибыль на 9% в первом полугодии, выручку - на 16% благодаря сильным продажам аперитивов, текилы и премиального бурбона, а также повышению цен.

Выручка Campari в январе-июне 2023 года достигла 1,46 млрд евро. Органический рост показателя составил 14,2%.

Чистая прибыль повысилась на 8,9% в годовом выражении, до 216,9 млн евро, скорректированная EBIT - на 15,7%, до 359,7 млн евро.

В Северной и Южной Америке (на регион приходится 43% глобальной выручки компании) продажи выросли на 10,6% в органическом выражении, в Южной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (30% выручки) - на 16,6%. В Северной, Центральной и Восточной Европе (19% глобальной выручки) продажи увеличились на 14,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (7% выручки) - на 26,2%.

Группа Campari была основана в 1860 году, владеет 14 заводами и 4 винодельнями по всему миру и имеет собственную сеть дистрибуции в 16 странах. В числе ее основных брендов - биттер Campari, вермут Cinzano и шампанское Mondoro.

С начала 2023 года капитализация Campari подскочила на 30%, до 21,6 млрд евро, тогда как итальянский фондовый индекс FTSE MIB за этот период прибавил 21,5%.