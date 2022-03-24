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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Итальянский производитель алкоголя Campari ограничит бизнес в России

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Итальянский производитель алкогольных напитков Davide Campari-Milano NV ограничит бизнес в России до необходимого минимума.

Как сообщила компания агентству Bloomberg, Campari урежет рекламу и продвижение продукции в РФ, а также прекратит другие инвестиции.

Тем не менее, производитель вермутов Campari и Cinzano и шампанского Mondoro, присутствующий на рынке России с 2011 года, продолжит продавать продукцию.

Штат сотрудников Campari в России насчитывает 122 человека.

Компания также отметила, что пристально следит за развитием ситуации вокруг Украины и готова пересматривать свои позиции.

Campari является одним из ведущих мировых производителей алкогольных напитков. Группа основана в 1860 году. Продажи компании в России в прошлом году составили около 60 млн евро или 3% от всей выручки.

Campari
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