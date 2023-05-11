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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Более 2,3 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки в РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 2 344 и стал минимальным с конца июня 2022 года, следует из данных оперативного штаба.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 2 405 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 61.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек, накануне сообщалось о 24 умерших.

Выздоровели за сутки 4 985 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22,88 млн заражений коронавирусной инфекцией, 398 630 умерших и 22,3 млнвыздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 11 мая 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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