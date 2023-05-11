Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

"ВК" оштрафована судом на 60 тыс. руб. за утечку данных пользователей Mail.ru

"ВК" оштрафована судом на 60 тыс. руб. за утечку данных пользователей Mail.ru
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Савеловского района Москвы признал компанию "ВК" виновной в совершении административного правонарушения, выразившегося в утечке данных пользователей почты на Mail.ru.

"ООО "ВК" признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 60 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова.

Как пояснили в суде, организацией допущено нарушение требований закона "О персональных данных" в части предоставления 000 "ВК" неправомерного доступа к базе данных, содержащей персональные данные пользователей интернет-ресурса mail.ru".

При этом в суде уточнили, что "по результатам предварительного внутреннего расследования 000 "ВК" установлено, что причиной инцидента является проникновение внешнего злоумышленника в апреле 2022 года в тестовый контур ИТ-инфраструктуры оператора".

"ВК" признана виновной по ч.1 ст. 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных).

13 января 2023 г. стало известно о попадании в открытый доступ персональных данных пользователей Mail.ru, которые оказались в сети в связи с утечкой информации в начале 2022 года с другого сервиса.

Со своей стороны в пресс-службе Mail.ru пообещали провести тщательное расследование и отметили, что "пользователям Почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен".

ВКонтакте ВК Mail.ru Москва Савеловский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Покушение на Захара Прилепина

Состояние Прилепина оценивается как нормальное, но из больницы его пока не выписывают

В Wildberries разоблачили "серые схемы" продвижения на платформе

В Wildberries разоблачили "серые схемы" продвижения на платформе

Google оштрафовали на 3 млн руб. за неудаление фейков об СВО

ФСБ сообщила об изъятии почти 500 кг кокаина на границе РФ в Смоленской области

ФСБ сообщила об изъятии почти 500 кг кокаина на границе РФ в Смоленской области

Украинский дрон атаковал нефтебазу в Брянской области

Лидер боснийских сербов в мае планирует встретиться с Путиным в Москве

Лидер боснийских сербов в мае планирует встретиться с Путиным в Москве

Рубль слабо изменился к доллару и юаню в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Рубль слабо изменился к доллару и юаню в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Песков заявил, что РФ в ходе СВО пытается беречь жизни людей и сохранять инфраструктуру

Что произошло за день: среда, 10 мая

Польскому дипломату вручили в МИД РФ ноту протеста в связи с провокацией 9 мая в Варшаве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });