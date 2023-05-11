"ВК" оштрафована судом на 60 тыс. руб. за утечку данных пользователей Mail.ru

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Савеловского района Москвы признал компанию "ВК" виновной в совершении административного правонарушения, выразившегося в утечке данных пользователей почты на Mail.ru.

"ООО "ВК" признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 60 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова.

Как пояснили в суде, организацией допущено нарушение требований закона "О персональных данных" в части предоставления 000 "ВК" неправомерного доступа к базе данных, содержащей персональные данные пользователей интернет-ресурса mail.ru".

При этом в суде уточнили, что "по результатам предварительного внутреннего расследования 000 "ВК" установлено, что причиной инцидента является проникновение внешнего злоумышленника в апреле 2022 года в тестовый контур ИТ-инфраструктуры оператора".

"ВК" признана виновной по ч.1 ст. 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных).

13 января 2023 г. стало известно о попадании в открытый доступ персональных данных пользователей Mail.ru, которые оказались в сети в связи с утечкой информации в начале 2022 года с другого сервиса.

Со своей стороны в пресс-службе Mail.ru пообещали провести тщательное расследование и отметили, что "пользователям Почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен".