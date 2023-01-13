Попавшие в сеть данные пользователей Mail.ru утекли год назад с другого сервиса

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Выложенные в открытый доступ персональные данные пользователей почты на Mail.ru попали в сеть в связи с утечкой информации в начале 2022 года с другого сервиса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе почтового сервиса.

Ранее в пятницу в телеграм-канале "Утечки информации", который ведет основатель сервиса выявления утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, появилась информация о появлении в открытом доступе "данных пользователей предположительно одного из сервисов mail.ru". В более чем 3,5 млн записей содержатся ID, адрес электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и др., телефон, имя, фамилия и логин.

"Пользователям Почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года", - сказали в пресс-службе Mail.ru в ответ на запрос агентства.

Специалисты дополнительно проводят тщательную проверку, заверили в компании.