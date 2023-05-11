Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Песков не стал комментировать высказывания Пригожина в адрес участников СВО

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кремле оставили без комментариев критические высказывания основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина в адрес некоторых генералов при проведении специальной военной операции (СВО).

"Я оставляю без ответа этот вопрос", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.

Так он ответил на вопрос, как президент России оценивает "такие резкие выпады" Пригожина в адрес генералов и других участников СВО, и не считает ли он необходимым поговорить об этом с Пригожиным.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Вагнер Евгений Пригожин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Покушение на Захара Прилепина

Состояние Прилепина оценивается как нормальное, но из больницы его пока не выписывают

"ВК" оштрафована судом на 60 тыс. руб. за утечку данных пользователей Mail.ru

"ВК" оштрафована судом на 60 тыс. руб. за утечку данных пользователей Mail.ru

В Wildberries разоблачили "серые схемы" продвижения на платформе

В Wildberries разоблачили "серые схемы" продвижения на платформе

Google оштрафовали на 3 млн руб. за неудаление фейков об СВО

ФСБ сообщила об изъятии почти 500 кг кокаина на границе РФ в Смоленской области

ФСБ сообщила об изъятии почти 500 кг кокаина на границе РФ в Смоленской области

Украинский дрон атаковал нефтебазу в Брянской области

Лидер боснийских сербов в мае планирует встретиться с Путиным в Москве

Лидер боснийских сербов в мае планирует встретиться с Путиным в Москве

Рубль слабо изменился к доллару и юаню в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Рубль слабо изменился к доллару и юаню в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Песков заявил, что РФ в ходе СВО пытается беречь жизни людей и сохранять инфраструктуру

Что произошло за день: среда, 10 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });