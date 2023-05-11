Песков не стал комментировать высказывания Пригожина в адрес участников СВО

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кремле оставили без комментариев критические высказывания основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина в адрес некоторых генералов при проведении специальной военной операции (СВО).

"Я оставляю без ответа этот вопрос", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.

Так он ответил на вопрос, как президент России оценивает "такие резкие выпады" Пригожина в адрес генералов и других участников СВО, и не считает ли он необходимым поговорить об этом с Пригожиным.