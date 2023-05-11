Хинштейн анонсировал закон об обязанности медиа-платформ удалять запрещённый контент

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о подготовке совместно с Роскомнадзором проекта закона об обязанности медиа-платформ - таких как "Яндекс.Музыка" - модерировать информацию, удалять запрещенные материалы, а также о крупных штрафах за неисполнение этой обязанности.

"Вместе с Роскомнадзором начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что аналогичная норма была ранее принята для соцсетей.

По словам главы комитета, чтобы этот закон работал, будут предусмотрены "крупные штрафы за его неисполнение". "Постараемся внести законопроект еще в весеннюю сессию", - добавил он.