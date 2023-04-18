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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Сервис Twitch оштрафован на 4 млн рублей за неудаление фейков об СВО и мобилизации

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 4 млн. рублей американскому видеостриминговому сервису Twitch, являющемуся дочерней структурой компании Amazon, за неудаление фейков о деятельности Вооруженных сил РФ, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Сервис признан виновным по ч. 2 ст. 13. 41 КоАП РФ (неудаление запрещённого в РФ контента) из-за отказа удалить недостоверную информацию о проводимой Вооруженными силами РФ на Украине спецоперации, ядерной войне, всеобщей мобилизации. Протокол был составлен за неудаление информации по четырем ссылкам сервиса.

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Указанные публикации были выявлены Генеральной прокуратурой РФ.

Согласно судебному протоколу, упомянутая недостоверная информация формирует у людей "панические настроения и создает основания для дестабилизации общественно-политической обстановки".

В ходе заседания судья сообщил, что на одном из неудаленных стримов на Twitch выступает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, на другом - блогер Некоглай, которого в конце прошлого года депортировали из России в Молдавию за нарушение миграционного законодательства.

Представители Twitch на заседание не явились.

Ранее Twitch уже был неоднократно оштрафован в России за неудаление запрещенного контента. Чаще всего претензии Роскомнадзора были связаны с публикациями недостоверной информации о проводимой Россией спецоперации на Украине. Twitch получил в общей сложности штрафы в размере около 20 млн рублей.

Также за отказ удалять запрещенную в РФ информацию в прошлом году впервые подвергся штрафу в 4 млн рублей и сам Amazon.

В РоссииСервис Twitch оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о СВО на УкраинеЧитать подробнее

Ранее в РКН сообщали, что в связи с невыполнением Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации в отношении компании применяются меры понуждения в виде информирования поисковиками о том, что компания нарушает законы РФ. Принятые меры будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

С начала 2021 года за отказ удалять запрещённый в РФ контент штрафам подверглись крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), ТikТоk и другие. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам. Суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.

Twitch Украина
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