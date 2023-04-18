Сервис Twitch оштрафован на 4 млн рублей за неудаление фейков об СВО и мобилизации

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 4 млн. рублей американскому видеостриминговому сервису Twitch, являющемуся дочерней структурой компании Amazon, за неудаление фейков о деятельности Вооруженных сил РФ, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Сервис признан виновным по ч. 2 ст. 13. 41 КоАП РФ (неудаление запрещённого в РФ контента) из-за отказа удалить недостоверную информацию о проводимой Вооруженными силами РФ на Украине спецоперации, ядерной войне, всеобщей мобилизации. Протокол был составлен за неудаление информации по четырем ссылкам сервиса.

Указанные публикации были выявлены Генеральной прокуратурой РФ.

Согласно судебному протоколу, упомянутая недостоверная информация формирует у людей "панические настроения и создает основания для дестабилизации общественно-политической обстановки".

В ходе заседания судья сообщил, что на одном из неудаленных стримов на Twitch выступает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, на другом - блогер Некоглай, которого в конце прошлого года депортировали из России в Молдавию за нарушение миграционного законодательства.

Представители Twitch на заседание не явились.

Ранее Twitch уже был неоднократно оштрафован в России за неудаление запрещенного контента. Чаще всего претензии Роскомнадзора были связаны с публикациями недостоверной информации о проводимой Россией спецоперации на Украине. Twitch получил в общей сложности штрафы в размере около 20 млн рублей.

Также за отказ удалять запрещенную в РФ информацию в прошлом году впервые подвергся штрафу в 4 млн рублей и сам Amazon.

Ранее в РКН сообщали, что в связи с невыполнением Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации в отношении компании применяются меры понуждения в виде информирования поисковиками о том, что компания нарушает законы РФ. Принятые меры будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

С начала 2021 года за отказ удалять запрещённый в РФ контент штрафам подверглись крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), ТikТоk и другие. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам. Суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.