Около 70% материалов "Википедии", считающихся в РФ противоправными, посвящены СВО

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Более двух третей материалов с противоправным контентом, которые остаются доступными в "Википедии", являются заведомо недостоверной информацией (так называемыми "фейками") о военной операции (СВО), сообщил замначальника отдела ведения реестров запрещённой информации дежурной службы мониторинга средств массовой коммуникации "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору) Евгений Мендэлос.

"На текущий момент доступными остаются более 130 материалов с противоправным контентом. Это и наркотический контент, суицидальный, какие-то экстремистские материалы, - то есть всё то, что чувствительно для российского общества. При этом порядка 70% от вышеназванной цифры это как раз фейки в отношении специальной военной операции", - сказал Мендэлос в четверг на XII Международном форуме безопасного Интернета.

Он уточнил, что к фейкам об СВО относятся "и фейки по поводу обстрелов мирного населения, гибели мирного населения и по поводу жертв среди вооружённых сил РФ". По его словам, это составляет подавляющую долю противоправного контента в открытой энциклопедии.

Ранее в РКН сообщили, что "Википедия" не удалила 137 страниц с признанной в РФ запрещённой информацией.

Согласно данным "Википедии, представленным на её сайте, на конец апреля количество статей на русском языке превысило 1,9 млн.

Фонд Wikimedia, владеющий "Википедией", включен в перечень иностранных компаний на "приземление" в РФ, напомнил на форуме Мендэлос.

"На текущий момент мы не видим реализации законов РФ. Подобное нежелание соблюдать национальное законодательство позволяет российским властям принимать ряд мер по понуждению к соблюдению законов России", - сказал Мендэлос. Общая сумма административных штрафов в отношении Wikimedia Foundation составила 14 млн руб., ещё один штраф на 2 млн был вынесен сегодня, сказал он.

Представитель ГРЧЦ назвал блокировку "Википедии" "крайней мерой, которая будет ответом на растущую угрозу со стороны "Википедии"".

Из-за отказа удалять запрещённый в РФ контент сайт "Википедии" маркируется в отечественных поисковиках как нарушитель законодательства.

18 апреля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что блокировка в России "Википедии" пока не планируется.

Так называемый закон "о приземлении" обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек выполнить три ключевых требования: создать в России полноценное представительство (филиала), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В случае невыполнения закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько так называемых мер понуждениях вплоть до блокировки в России.