Проект закона о денонсации ДОВСЕ включен в повестку Совета Думы 15 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин включил в повестку Совета Думы 15 мая внесенный президентом РФ законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщили в пресс-службе палаты парламента РФ.

В пресс-службе Госдумы отметили, что проект закона о денонсации ДОВСЕ будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ДОВСЕ окончательно стал пережитком прошлого, поскольку произошло коренное изменение военно-политической ситуации по сравнению с ее состоянием на 2004 год, когда Госдума ратифицировала Соглашение об адаптации этого договора.

"События последнего времени - заявки Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО, приём Финляндии в альянс и заключение ею соглашения с США, создающего основу для размещения американских сил на финской территории - существенно ухудшили военно-политическую обстановку в Европе. В таких условиях ДОВСЕ окончательно стал пережитком прошлого", - сказал Рябков, отвечая на вопрос СМИ о запуске процесса денонсации ДОВСЕ.

В настоящее время участие России в ДОВСЕ приостановлено. Президентом России в среду было принято решение внести законопроект о денонсации Договора на рассмотрение Федерального Собрания.

"Договор, подписанный в 1990 году и вступивший в силу в 1992 году, безнадёжно устарел. Соглашение о его адаптации, разработанное по настоянию России и подписанное в 1999 году, так и не вступило в силу из-за деструктивной позиции США и других стран НАТО. Члены альянса фактически обходили положения ДОВСЕ в процессе его экспансии на восток. Поэтому в 2007 году мы были вынуждены приостановить действие Договора. При этом оставили дверь открытой, давая возможность странам Запада одуматься, проявить здравый смысл. Уже тогда он там был в остром дефиците, поэтому ситуация не выправилась", - отметил Рябков.