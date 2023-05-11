Суд в Петербурге вернул составителям протокол по делу Театра Европы

В материалах дела суд обнаружил существенные нарушения

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский районный суд Петербурга вернул составителям материалы дела об административном правонарушении в отношении Малого драматического театра (Театра Европы) Льва Додина, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд нашел в материалах по ч. 1 ст. 6.3 КоАП (нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) "существенные нарушения, препятствующие их рассмотрению".

Так, из протокола следует, что, как выяснилось в ходе внеплановой выездной проверки, МДТ допустил нарушения санитарных правил и норм, которые "создают угрозу жизни и здоровью населения, могут вызывать распространение массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, требуют необходимости применения более строгой меры наказания в виде административного приостановления деятельности предприятия".

"Суд сказал: "... в протоколе содержится лишь перечень выявленных нарушений, при этом не указано, что эти нарушения, и конкретно какие, создают угрозу жизни и здоровью населения", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что, согласно правовой позиции Верховного суда России, если в протоколе не указано, что конкретно создает угрозу вреда охраняемым общественным правоотношениям и чем это подтверждается, судья вправе протокол вернуть.

5 мая региональное управление Роспотребнадзора приостановило работу МДТ на неделю, до 12 мая.

10 мая Куйбышевский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении МДТ. Материалы дела подробно цитировала пресс-служба судов Петербурга. Согласно материалам, театр, в частности, с сентября 2022 года перестал вести журнал регистрации измерения температуры и не пытается выявить сотрудников с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу.