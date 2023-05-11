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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

"Сургутнефтегаз" призвал отнести к трудным запасы нефти, требующие нестандартных технологий

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Меры государственной поддержки разработки трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) нефти охватывают незначительную часть реально трудной нефти, заявляет группа авторов из "Сургутнефтегаза" во главе с заместителем главного геолога Владиславом Байрамовым.

Их публикация вышла в журнале "Геология и недропользование".

Сейчас Налоговый кодекс России относит к ТрИЗ баженовские, абалакские, доманиковые и хадумские продуктивные отложения, тюменские продуктивные отложения и отложения низкопроницаемых коллекторов (до 2 мД), а отраслевое законодательство - баженовские, абалакские, ачимовские (низкопроницаемые, до 2 мД) и высоковязкие нефти.

"Установленные действующим законодательством критерии отнесения запасов нефти к ТрИЗ не соответствуют фактическим текущим особенностям горно-геологических условий и параметров разработки месторождений, - убеждены авторы статьи. - Современные геологические и экономические условия указывают на необходимость создания такой классификации ТрИЗ, которая учитывает все осложняющие их разработку факторы, такие как высокая обводненность длительно разрабатываемых месторождений и залежей, малая мощность, высокая расчлененность, большая глубина залегания пластов, низкая нефтенасыщенность и крайне низкая проницаемость коллекторов, аномальные характеристики нефти".

В статье приводятся примеры из практики компании, сопряженные с высокими затратами на ПАВ-полимерное заводнение, многосекционный гидроразрыв пластов, бурение многоствольно-разветвленных скважин и другие, зачастую комплексные технологии повышения нефтеотдачи.

"Трудноизвлекаемыми следует считать запасы нефти месторождений сложного и очень сложного геологического строения, эффективная разработка которых возможна только с применением специальных методов и технологий, требующих повышенных капиталовложений и эксплуатационных затрат по сравнению с традиционно используемыми способами", - резюмируют эксперты из "Сургутнефтегаза".

К ТрИЗ они относят запасы залежей нефти со значением обводненности более 80%, нетрадиционных коллекторов (баженовских, абалакских, доманиковых и хадумских продуктивных отложений, а также доюрского комплекса отложений триаса и палеозоя Западной Сибири), низкопроницаемых коллекторов (проницаемость менее 2 мД, проницаемость от 2 до 10 мД, а также запасы тюменской свиты и ачимовских отложений, выделенные по стратиграфическому признаку), запасы залежей нефтенасыщенностью менее 50%, подгазовые залежи нефтегазовых, нефтегазоконденсатных и газонефтяных месторождений, а также запасы высоковязкой, сверхвязкой нефти (вязкость 5 тыс. мПа-с и более в пластовых условиях).

Налоговый кодекс Сургутнефтегаз Владислав Байрамов ТрИЗ
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