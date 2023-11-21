Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сейчас добыча нефти из трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) составляет около 30% от общего объема добычи нефти в России, или 166 млн тонн, к 2050 году доля может вырасти до 70%, сообщил в Совете Федерации вице-премьер Александр Новак.

По его словам, правительство занимается этим вопросом, поскольку с точки зрения налогообложения добыча нефти из ТРИЗов невыгодна.

Принят федеральный проект по разработке ТРИЗов, где активно участвуют заинтересованные регионы и компании, в его рамках рассматриваются стимулирующие меры и разрабатываются технологии для добычи ТРИЗов, отметил Новак.

Вице-премьер напомнил, что уже были приняты решения о восстановлении льгот по добыче сверхвязкой нефти, сейчас Минприроды разрабатывает классификатор залежей, и при необходимости правительство будет решать вопрос о дополнительном стимулировании отдельных залежей, поскольку нужно создавать условия, чтобы поддерживать уровни добычи нефти на будущее.