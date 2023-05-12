Два российских Ту-95МС провели многочасовое патрулирование нейтральных вод Чукотского моря

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Чукотское море расположено между Чукоткой (Россия) и Аляской (США).

"Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Истребительное сопровождение обеспечили самолеты МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С Восточного военного округа, отметили военные.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны РФ.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - заявили в Минобороны РФ.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В состав дальней авиации вошёл полк, вооружённый гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолётов МиГ-31, сказал в декабре 2022 года командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш в интервью газете "Красная звезда".