Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Два российских Ту-95МС провели многочасовое патрулирование нейтральных вод Чукотского моря

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Чукотское море расположено между Чукоткой (Россия) и Аляской (США).

"Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В миреБританские истребители сопроводили российский Ту-142 над Норвежским морем и АтлантикойБританские истребители сопроводили российский Ту-142 над Норвежским морем и АтлантикойЧитать подробнее

Истребительное сопровождение обеспечили самолеты МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С Восточного военного округа, отметили военные.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны РФ.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - заявили в Минобороны РФ.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В состав дальней авиации вошёл полк, вооружённый гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолётов МиГ-31, сказал в декабре 2022 года командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш в интервью газете "Красная звезда".

Ту-95МС Минобороны РФ Чукотское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минцифры предупредил две тысячи IT-компаний о возможном лишении аккредитации

Глава Минцифры предупредил две тысячи IT-компаний о возможном лишении аккредитации

Подписан указ об эксперименте по изменению уровней профессионального образования в РФ

Подписан указ об эксперименте по изменению уровней профессионального образования в РФ

Путин поручил принять меры по снижению оттока населения из РФ

Путин поручил принять меры по снижению оттока населения из РФ

Крымчанин задержан за передачу Украине сведений о перемещении военной техники РФ

Кремль отказался когда-либо комментировать тему обмена Уилана и Гершковича

Кремль отказался когда-либо комментировать тему обмена Уилана и Гершковича

Россиянам могут разрешить закрывать информацию о своем давнем банкротстве

ЦБ готовит поправки об открытии филиалов иностранных банков в России

Правкомиссия разрешила Decathlon продажу нескольких магазинов в РФ

Правкомиссия разрешила Decathlon продажу нескольких магазинов в РФ

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам колонии по второму уголовному делу

Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам колонии по второму уголовному делу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });