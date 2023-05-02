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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Британские истребители сопроводили российский Ту-142 над Норвежским морем и Атлантикой

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Британии Eurofighter Typhoon 30 апреля вылетали с целью сопроводить российский самолет Ту-142 во время его полета над Норвежским морем и северной частью Атлантического океана, сообщают британские СМИ со ссылкой на военных страны.

При этом в ВВС подчеркнули, что Ту-142 не нарушал воздушное пространство Великобритании.

Кроме того, командование Норвегии направило один истребитель-бомбардировщик F-35 для слежения за Ту-142, добавили в ВВС.

Ту-142 Великобритания РФ Норвежское море Атлантический океан
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