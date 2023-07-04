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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Два стратегических ракетоносца РФ выполнили полет вблизи западного побережья Аляски

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пара стратегических бомбардировщиков Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Продолжительность полета составила более 13 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

В ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов-ракетоносцев Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе, информирует ведомство.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана", - отметили в Минобороны.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивается в сообщении.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.

Ту-95МС Минобороны РФ Аляска
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