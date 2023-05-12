Судебные приставы за I квартал взыскали с россиян долгов на 38 млрд рублей

Ограничение выезда остается эффективным методом возврата долгов, заявил глава ФССП

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов заявил, что запрет на выезд из страны остается наиболее эффективным средством для погашения гражданами долгов; по его словам, за первый квартал приставы взыскали с граждан долгов на 38 млрд рублей.

"В прошлом году был погашен 151 млрд рублей, то есть практически 15% от общей задолженности было взыскано в результате этой меры. Мы думали, что динамика будет уменьшаться, но нет, она еще более эффективна - за первый квартал мы взыскали уже 38 млрд рублей и это на 7 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он на Петербургском юридическом форуме, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам Аристова, несмотря на сложности, связанные с закрытием части рынка туруслуг, ограничение выезда из страны продолжает оказывать существенное влияние на должников и заставляет их платить долги.

Глава ФССП напомнил, что за прошлый год приставы взыскали рекордное количество долга - 1 трлн 100 млрд рублей, которые были возвращены взыскателям.