Приставы приостановили взыскание долгов с участников СВО на общую сумму 27 млрд руб.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Судебные приставы приостановили производства по исполнительным делам участников СВО на общую сумму 27 млрд рублей, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

"Как все знают, очень оперативно были приняты федеральные законы для защиты прав наших граждан, которые подлежали мобилизации, а также для лиц, которые добровольно оказывают содействие для решения задач, которые выполняются вооруженными силами РФ и категории военнослужащих, связанные с приостановлением производств в отношении них. Данной услугой за неполный год воспользовалось 315 тысяч человек и общая сумма приостановленных исполнительных производств составила 27 млрд рублей", - сказал он журналистам на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Аристова, данная услуга востребована и носит заявительный характер, "то есть, если нет заявления, производство не будет приостановлено". При этом, отметил он, приостановление исполнительных производств не распространяется на долги по алиментам.

"Это конституционная обязанность родителей содержать детей и эти производства не приостанавливаются, а приостанавливаются только иные производства", - пояснил главный пристав РФ.