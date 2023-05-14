Группировку по тушению пожара на заводе в Тольятти усилили до 314 человек

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Группировка по тушению пожара на одном из предприятий в Тольятти увеличена до 314 человек и 69 единиц техники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"Группировка по тушению увеличена до 314 человек и 69 единиц техники", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станций "Самара" и "Сызрань".

В пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что пожар произошел на предприятии "Феррони".

"Инцидент случился на предприятии "Феррони" (...) Губернатор Дмитрий Азаров находится в постоянном контакте с МЧС, сотрудники ведомства принимают максимальные усилия по тушению огня (...) Откликнулось руководство компаний "КуйбышевАзот", "Транснефть", их средства усилят группировку МЧС", - отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по факту пожара на заводе начата проверка.

Сообщение о возгорании в покрасочном цехе поступило в 22:22 (21:22 мск). Площадь, объятая огнем, быстро увеличилась с 1 тысячи кв. м до 6 тысяч кв. м, частично обрушилась кровля.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек

ООО "Феррони Тольятти" был введен в строй в сентябре 2021 года.