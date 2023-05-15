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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

"Алмаз-Антей" вложит до 37 млрд рублей в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" планирует инвестировать до 37 млрд рублей в развитие бывшего автозавода Toyota в Петербурге (ООО "Тойота Мотор"), сообщил гендиректор АО "Обуховский завод" (управляет активами автозавода) Михаил Подвязников.

"В целом, мы рассчитываем, что до начала выпуска серийных электромобилей - (размер инвестиций - ИФ) порядка 35-37 млрд рублей. Эти средства будут предоставлены банком под обычный коммерческий кредит", - сказал он журналистам.

По его словам, в 2024 году "Алмаз-Антей" планирует начать на бывшем заводе Toyota в Петербурге производство грузового автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11. Кроме того, в 2026-2027 годах "Алмаз-Антей" планирует выпускать на площадке в Петербурге 55-60 тысяч электромобилей в год.

АО "Обуховский завод" с 27 апреля 2023 года назначено управляющей компанией для активов бывшего завода "Тойота Мотор". В новом статусе Обуховский завод будет заниматься оперативной деятельностью по управлению предприятием для организации производства автомобилей.

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что, как ожидается, производство разработанного "Алмаз-Антеем" электрокроссовера E-Neva может начаться на бывшей площадке Toyota в 2026 году.

Завод перешел под контроль подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" в конце марта. Министерство не раскрывало подробностей сделки, но отмечало, что соглашение между государством и японским автоконцерном "подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю".

В середине января Мантуров говорил журналистам, что индустриальный партнер проекта электрокроссовера E-Neva может быть найден в ближайшие месяцы.

Кроссовер может быть рассчитан на среднеценовой сегмент, так как "задача стоит обеспечить внутренний рынок и граждан, которые заинтересованы в приобретении транспорта", отмечал он.

Toyota в сентябре 2022 года сообщила о прекращении производства на своем заводе в Петербурге, введенном в 2007 году, где выпускались модели Rav 4 и Camry. Компания пообещала сохранить в России послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети.

Концерн в своей отчетности оценивал расходы, связанные с прекращением производства в России, в 97 млрд иен (более $650 млн).

Петербургский завод японского автоконцерна продолжает простаивать. В декабре Минпромторг сообщал, что предприятие проходит консервацию, и отмечал при этом, что ФГУП "НАМИ" не рассматривает покупку завода.

Алмаз-Антей Toyota Петербург Обуховский завод Михаил Подвязников Тойота Мотор E-Neva
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