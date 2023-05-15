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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Москалькова в 2022 году получила 3493 обращения в связи с мобилизацией

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в 2022 году получила почти 3,5 тысячи обращений, касающихся частичной мобилизации, говорится в ее ежегодном докладе о работе.

Военная операция на Украине

"В период с 23 сентября по 31 декабря 2022 года к уполномоченному поступило 3 493 обращения по вопросам частичной мобилизации, из них 260 коллективных. От граждан, подлежащих мобилизации, поступило 463 обращения, от членов семей мобилизованных и подлежащих призыву - 3 030", - говорится в докладе.

В 2 747 обращениях были просьбы об освобождении от частичной мобилизации в связи с отсутствием боевого опыта, состоянием здоровья, наличием малолетних детей или нетрудоспособных членов семьи, временной отсрочки, или в связи с обучением в вузе.

"В большинстве обращений выражалось несогласие с призывом на военную службу в период частичной военной мобилизации (почти в каждом пятом обращении), (...) нередко, наряду с несогласием с призывом, граждане заявляли о нарушении этических норм при вручении повестки, о том, что ее вручали вместе с сотрудниками органами внутренних дел ночью, на улицах, в общественных местах", - отмечается в докладе.

17 апреля 2023 года Москалькова сообщила об отмене ошибочной мобилизации 245 человек в 2022 году при ее содействии.

"Это люди, у которых было четверо детей, которые имели заболевания и другие основания для освобождения от частичной мобилизации", - уточнила она тогда.

Частичная мобилизация была объявлена указом президента 21 сентября 2022 года. В конце октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении призыва граждан по частичной мобилизации, сообщив, что на военную службу в рамках этих мероприятий призваны 300 тысяч человек.

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