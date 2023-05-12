Москалькова стала получать меньше жалоб на пытки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - После того, как летом 2022 года была введена уголовная ответственность для должностных лиц за пытки, уполномоченная по правам человека стала получать значительно меньше жалоб на пытки. Она отметила это, выступая на Петербургском Международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Я сразу же увидела, как резко уменьшилось количество обращений по этой теме, - сказала она, имея в виду момент сразу после принятия соответствующего закона. - Не прекратилось, но что-то стало гораздо лучше".

По словам омбудсмена, закон о наказании за пытки долго не принимался из-за того, что назначение такой ответственности означает признание проблемы применения пыток российскими должностными лицами.

"Анализ тех обращений, которые поступают ко мне, к прокурорам, показывают, что да, к сожалению, (пытки - ИФ) есть, и мы смогли переступить через может быть свои какие-то морально-нравственные моменты, и этот закон есть", - отметила Москалькова.

Президент подписал закон об ужесточении наказания за применение пыток 14 июля 2022 года. Закон ввел понятие "пытки" в статьи о превышении полномочий должностными лицами (ст. 286 УК) и о принуждении к даче показаний (ст. 302 УК). Внесенные изменения предусматривают уголовную ответственность для должностных лиц за применение пыток в виде лишения свободы на срок от 4 до 15 лет.