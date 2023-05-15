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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

Омбудсмен РФ сообщила о снижении в 2022 году числа жалоб на пытки

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Количество обращений к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о применении пыток и других незаконных методов получения доказательств у обвиняемых и осужденных в 2022 году несколько снизилось, следует из текста ежегодного доклада о деятельности омбудсмена.

Так, в 2022 году омбудсмен получила 47 жалоб на применение пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов (в 2021 - 66), 56 - на использование незаконных методов получения доказательств, в том числе фальсификаций и использование недопустимых доказательств (в 2021 - 68), 16 - на психологическое воздействие в виде отказа в свиданиях и телефонных разговорах с родственниками (в 2021 - 19), и еще 49 жалоб на нарушение служебной этики должностными лицами правоохранительных органов и судов (в 2021 году - 55).

За 2022 год омбудсмену удалось восстановить права двух человек, обращавшихся по этой тематике, отмечается в документе.

"Отчасти решением данной проблемы виделось внесение в уголовный закон специальной нормы, криминализирующей подобные деяния понятием "пытки". В связи с этим при уполномоченном была создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в законодательство, устанавливающих уголовную ответственность за пытки. Законодатель учел наши предложения и в 2022 году принял долгожданный закон. Хочется надеется, что с его принятием значительно снизится число фактов применения незаконных методов воздействия при расследовании уголовных дел", - отмечают составители доклада.

12 мая Москалькова заявила, что после принятия летом прошлого года закона об уголовной ответственности за пытки для должностных лиц к ней стало поступать меньше обращений по данному вопросу.

Закон об ужесточении наказания за применение пыток был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 14 июля прошлого года. Документ ввел понятие "пытки" в статьи о превышении полномочий должностными лицами (ст. 286 УК) и о принуждении к даче показаний (ст. 302 УК). Внесенные изменения предусматривают уголовную ответственность для должностных лиц за применение пыток в виде лишения свободы на срок от 4 до 15 лет.

Татьяна Москалькова
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