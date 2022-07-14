Путин одобрил усиление наказания для должностных лиц за пытки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон об уголовной ответственности для должностных лиц за пытки, сообщает портал правовой информации в четверг.

Закон был инициирован председателями комитетов по законодательству обеих палат парламента РФ - сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

В целом закон усиливает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 "Превышение должностных полномочий" УК РФ).

Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, что переводит их разряд особо тяжких. Таким образом, увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.

Закон усиливает ответственность за деяния, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда здоровью.

Так, пытки, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Это касается действий по принуждению подозреваемого, обвиняемого, осуждённого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путём применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя, лица производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, отмечается в законе.

Также это касается действий, соединенных с применением насилия или издевательств.

Ответственность за пытки женщин и несовершеннолетних

Кроме того, закон вводит ответственность за те же деяния, совершенные в отношении женщины; в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до 20 лет.

Кроме того, в законе учтена поправка Верховного суда, уточняющая, что "не является пыткой причинение физических или нравственных страданий, которые возникают лишь в результате правомерных действий должностного или иного лица или неизбежно сопряжены с такими действиями".

В законе также указывается, что за принуждение к даче показаний смогут привлекать к ответственности не только следователей или дознавателей, но и "иных сотрудников правоохранительных органов".

Более четкое определение пытки

В законе дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.

В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки.

Детализация определения понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному, считают авторы инициативы.