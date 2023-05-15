СКР возбудил дело по трем статьям УК из-за покушения на главу МВД ЛНР

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ по факту покушения на врио главы МВД Луганской народной республики Игоря Корнета, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В ЛНР возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь врио министра республиканского МВД", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "а" п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)".

По данным следствия, в понедельник примерно в 13 часов 50 минут в салоне красоты, расположенном по улице Демехина в Луганске, сработало взрывное устройство, в результате чего пострадали мирные жители и Корнет.

"У следствия имеются достаточные данные полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - отмечают в пресс-службе СК РФ.

Там сообщили, что сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев, изъяли представляющие интерес для следствия предметы, также были назначены необходимые экспертизы.

Взрыв в центре Луганска произошел днем в понедельник. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что причиной инцидента стал подрыв. По его данным, в результате взрыва пострадали семь человек, включая Корнета.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром Луганск вновь подвергся обстрелу с украинской стороны. "Обстрел пришелся в район высшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ)", - отмечал Пасечник. Это уже третий обстрел Луганска за несколько дней.