Источник сообщил, что при взрыве в Луганске ранен глава МВД ЛНР Корнет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - При взрыве в центре Луганска 15 мая днем, по предварительным данным, получил ранения министр внутренних дел Луганской народной республики Игорь Корнет, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах Луганска.

Собеседник агентства добавил, что Корнет жив: "Сейчас госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное".

О взрыве и о пострадавших ранее сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он уточнил, что это случилось на улице Демехина, и причиной случившегося назвал подрыв.

Также в понедельник утром Луганск вновь подвергся обстрелу с украинской стороны.

"Обстрел пришелся в район высшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ)", - сообщил ранее Пасечник. Это уже третий обстрел Луганска за несколько дней.