Дума 16 мая рассмотрит проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"По итогам Совета Думы законопроект о денонсации Россией ДОВСЕ включен в повестку заседаний Госдумы на вторник, 16 мая", - сообщил Слуцкий журналистам в понедельник.

Проект закона о денонсации ДОВСЕ был внесен президентом в Думу 10 мая.

Ранее Слуцкий заявил, что ДОВСЕ давно существуют лишь на бумаге и его денонсация укрепит безопасность России.

"С учетом сложившихся реалий во взаимоотношениях с недружественными государствами, окончательная денонсация со стороны РФ ДОВСЕ послужит укреплению национальных интересов и безопасности России", - сказал Слуцкий журналистам.

Он напомнил, что "Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ еще в 2007 году из-за лицемерной позиции блока НАТО, страны которого так и не ратифицировали адаптированный вариант Договора". "С практической точки зрения ДОВСЕ давно существует лишь на бумаге", - отметил глава комитета.

Участие России в ДОВСЕ приостановлено. 13 июля 2007 года президент Владимир Путин подписал соответствующий указ "О приостановлении РФ действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров", а 29 ноября 2007 был принят соответствующий закон.