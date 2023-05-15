Суд взыскал в доход государства 46,5% Калининградского морского торгового порта

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Калининградской области взыскал в доход государства приобретенные незаконно 46,5% акций АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП, один из крупнейших стивидоров в порту Калининграда) по иску Генпрокуратуры и ФАС, говорится в решении суда.

"Незаконное приобретение акций стратегического предприятия компанией Orneto Partners LP и Пуримом Д.Ю., входящих в одну группу с участием иностранного инвестора, в том числе зарегистрированного на территории государства, совершающего в отношении РФ недружественные действия, противоречит основам правопорядка страны и угрожает ее безопасности", - говорится в материалах дела.

"Резюмируя изложенное, суд (...) приходит к выводу, что к сделкам купли-продажи акций от 24 декабря 2020 года и 13 мая 2022 года должны быть применены специальные правовые последствия недействительности ничтожной сделки, а именно, обращение приобретенных по ничтожным сделкам акций в доход Российской Федерации", - заявляет суд.

Как отмечается в материалах суда, Генпрокуратура требовала признать ничтожными две сделки купли-продажи акций КМТП и взыскать их в доход государства. Речь идет о 43 тысяче обыкновенных акций порта номиналом 1 рубль каждая, которые принадлежат компании Orneto Partners Limited Partnership (Великобритания) и 3,5 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих Дмитрию Пуриму. Покупки акций были совершены в 2020 и 2022 годах соответственно.

Согласно отчетности, уставный капитал АО составляет 100 тысяч рублей. Таким образом, арест наложен на 46,5% акций компании.

Генпрокуратура считает, "что группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, установлен контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства - АО "КМТП" посредством совершения последовательных действий с нарушением федерального закона от 29 апреля 2008 года "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Ранее суд в рамках данного дела принял обеспечительные меры без вызова сторон и по просьбе Генпрокуратуры наложл "арест на все акции КМТП, находящиеся во владении компании Orneto Partners Limited Partnership и Пурима".

Суд также запретил органам управления КМТП, в том числе генеральному директору, совету директоров, общему собранию акционеров, иным органам, которым могут быть делегированы полномочия по принятию управленческих решений, принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения совету директоров. КМТП запрещено выплачивать в любой форме дивиденды и вознаграждение членам совета директоров.

В мае 2022 года Арбитражный суд Калининградской области отказал акционеру КМТП Orneto Partners Limited Partnership в истребовании документации с учетом того обстоятельства, что истец является резидентом страны, которая ввела антироссийские санкции.

Иностранная компания требовала выписки по всем банковским счетам, договоры купли-продажи недвижимости, аренды, протоколы решений совета директоров общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение к ней, отмечалось в материалах суда. Истец также добивался выдачи ему внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов, протоколов решений собрания акционеров, уведомлений о заключении акционерных соглашений, полных аудиторских заключений, сведений о недвижимом имуществе, которое принадлежит или принадлежало КМТП в 2021 году, списков аффилированных лиц общества и другой информации.

Основными бенефициарами КМТП на конец 2021 года, согласно его отчетности, были Orneto Partners (43% акций, конечные владельцы не раскрывались) и гражданин России А.И. Колесник (28,5%), пакет акций которого находится в доверительном управлении Н.И. Лысенко. Согласно открытым данным, Колесник Андрей Иванович, владевший таким пакетом, до 2013 года был председателем совета директоров стивидора. Сейчас Колесник - депутат Госдумы.

Согласно ЕГРЮЛ, Пурим является генеральным директором ООО "УК Совфрахт", а также председателем совета директором АО "Совфрахт".

КМТП по итогам 2021 года перевалил 2,235 млн тонн грузов, что на 13,5% больше, чем в 2020 году.