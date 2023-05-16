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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Пакетные туры в Грузию могут появиться в продаже в ближайшие две недели

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пакетные туры в Грузию на базе прямых рейсов могут появиться в ассортименте туроператоров в течение ближайших двух недель, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Как отмечают в туркомпаниях, программы с наземным обслуживанием без перевозки уже доступны туристам. Для того, чтобы предложить туры с прямым перелетом, билеты на самолеты должны появиться в глобальных системах бронирования (GDS). Это может произойти в течение ближайших двух недель", - объяснили в АТОР.

15 мая в Агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что дали разрешение на выполнение полетов в страну российской авиакомпании "Азимут", первый чартерный рейс она совершит уже 17 мая. На сайте авиакомпании можно найти билеты на рейсы начиная с 19 мая, минимальная стоимость прямого перелета в оба конца - от 37,8 тысячи рублей.

Всего, заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией подали пять авиакомпаний подали заявки на выполнение прямых рейсов между Россией и Грузией.

10 мая президент Владимир Путин своим указом отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки из России в Грузию.

АТОР Азимут Грузия
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