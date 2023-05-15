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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:41

Грузия получила от нескольких авиакомпаний РФ заявки на выполнение полетов в республику

Грузия получила от нескольких авиакомпаний РФ заявки на выполнение полетов в республику
Фото: Rick Friedman/Corbis via Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Агентство гражданской авиации Грузии сообщает в понедельник о получении от нескольких российских авиакомпаний заявок на осуществление регулярных рейсов между двумя странами.

"По каждой заявке будет принято решение после детального изучения текущего статуса авиакомпаний или их самолетов в связи с введенными международными санкциями. Грузия твердо придерживается позиции, что рейсы между Грузией и Российской Федерацией будут выполняться только теми авиакомпаниями и самолетами, которые не попали под санкции", - говорится в сообщении.

Там добавили, что Агентство гражданской авиации консультируется и изучает примеры стран, которые соблюдают санкции и при этом имеют прямое воздушное сообщение с Россией.

10 мая президент РФ Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Согласно документу, "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

Также вышел указ о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

Грузия
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