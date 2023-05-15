В Грузии оценили доход от возобновления авиасообщения с РФ в 2023 году в $300-400 млн

Фото: Mark Runnacles/Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Восстановление авиасообщения между Грузией и Россией в 2023 году может принести грузинскому сектору туризма дополнительный доход в размере $300-400 млн, заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства в понедельник.

Давиташвили отметил успехи, достигнутые в сфере туризма в постпандемийный период, и выразил надежду, что в нынешнем году поток международных путешественников из РФ еще более возрастет, как и из других стран, в частности из соседнего Азербайджана.

Вице-премьер подчеркнул, что отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы "не прагматично". Он выразил надежду, что население страны положительно оценит усилия, которые власти предпринимают для улучшения экономики страны.

При этом Давиташвили подчеркнул, что курс страны на вступление в ЕС остается неизменным.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Согласно документу, "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

Кроме того, вышел указ о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

В свою очередь Минтранс России сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой Тбилиси и по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. В Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских SSJ100, вскоре заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков. По данным Давиташвили, три российские авиакомпании подали заявки на осуществление прямых регулярных авиарейсов в три грузинских аэропорта - Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

США и Евросоюз со своей стороны предупредили Тбилиси о санкционных рисках, в случае возобновления авиасообщения с РФ.